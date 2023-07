Volkswagen : La nouvelle Passat sera dévoilée en août

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que la nouvelle Passat SW sera présentée en première mondiale à la fin du mois d'août.



En attendant, le constructeur a dévoilé ce jour les premiers détails de la prochaine génération de la Passat.



Le futur modèle sera équipé d'une multitude d'innovations telles 'qu'un concept d'affichage et de commande intuitif, un intérieur de haute qualité, un nouveau système de contrôle adaptatif du châssis, des sièges premium et des systèmes d'entrainement hybrides rechargeables avec une autonomie électrique allant jusqu'à 100 kilomètres', liste Volkswagen.



La nouvelle Passat SW sera lancée au premier trimestre 2024.

Il s'agit de la neuvième génération de l'une des voitures parmi les plus plébiscitées au monde, avec plus de 50 ans d'histoire et plus de 30 millions d'unités vendues, précise le constructeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.