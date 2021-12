Volkswagen : La mobilité électrique au coeur de la stratégie

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son ' Planning Round 70 ', le Groupe Volkswagen a décidé aujourd'hui de poursuivre sa stratégie d'électrification au sein de ses usines européennes avec en ligne de mire l'objectif de devenir le leader mondial du marché de la mobilité électrique d'ici 2025.



En électrifiant complètement ses usines européennes, le groupe Volkswagen entend générer des synergies supplémentaires et profiter d'économies d'échelle. 21 milliards d'euros vont notamment être investis dans les usines de Basse-Saxe, assurant la sauvegarde de 130 000 emplois dans cette région qui constitue le berceau et le bassin industriel du constructeur.



Volkswagen indique ainsi que son siège social et que le site de fabrication du groupe à Wolfsburg (Basse-Saxe, Allemagne) seront transformés ' grâce à des dépenses plus élevées dans les technologies futures '.



Pour la première fois, les investissements dans les technologies d'avenir (mobilité électrique, numérisation...) représenteront 56% des investissements totaux des cinq prochaines années (159 MdsE), soit 89 MdsE.



Le Groupe prévoit notamment d'équiper le site de Wolfsburg pour une production complète de l'ID.3 à partir de 2024.



Volkswagen s'attend en effet à ce qu'un véhicule vendu sur quatre soit équipé d'un système de propulsion électrique à batterie d'ici 2026.



En attendant, le groupe confirme son objectif de marge opérationnelle 2021 dans la partie supérieure de la fourchette de 6 à 7,5 %, et confirme son objectif de livraison de 9 millions de véhicules cette année.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.