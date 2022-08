Volkswagen : La hausse se poursuit, les analystes en renfort

(CercleFinance.com) - Volkswagen - qui s'était octroyé près de 5% la semaine dernière suite aux résultats semestriels du géant automobile allemand - poursuit son ascension en Bourse lundi suite à plusieurs commentaires d'analystes positifs.



Les équipes de Royal Bank of Canada - qui affichent une recommandation 'surperformance' sur le titre - ont ainsi relevé leur objectif de cours sur le titre de 310 à 316 euros.



D'après le courtier canadien, les performances semestrielles du groupe ont de quoi rassurer les investisseurs après l'annonce du départ surprise de son président du directoire, officialisée une semaine auparavant.



'Avec des constructeurs de plus en plus optimistes concernant l'action qui sera prise par les autorités afin de protéger l'industrie contre d'éventuelles pénuries de gaz, nous demeurons acheteurs sur l'action VW', explique RBC.



Dans une note séparée, les analystes d'AlphaValue réitèrent eux aussi leur conseil d'achat sur le titre, assortie d'une cible de 204 euros.



Pour le bureau d'études indépendant, les résultats 'solides' enregistrés par le groupe sur les six premiers mois de l'année augurent de performances annuelles en haut de fourchette de ses objectifs.



L'action Volkswagen affiche actuellement un gain de 0,6%. Ses pertes depuis le début de l'année dépassent encore les 22%.



