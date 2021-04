Volkswagen : L'ID.4 GTX bientôt dévoilée

(CercleFinance.com) - Volkswagen présentera le 28 avril la nouvelle ID.4 GTX, un modèle que le constructeur annonce comme 'son premier modèle électrique haut de gamme'.



'Les lettres GT représentent depuis longtemps le plaisir de conduire', déclare Klaus Zellmer, membre du conseil d'administration du marketing et des ventes de la marque Volkswagen. 'Maintenant, le X construit le pont vers la mobilité du futur. La durabilité et la sportivité ne s'excluent pas mutuellement, mais se complètent intelligemment. '



Pour rappel, le constructeur souhaite augmenter la part des voitures purement électriques en Europe à 70% de ses ventes d'ici 2030 et vise la neutralité carbone d'ici 2050.



Dans ce cadre, Volkswagen prévoit d'investir 16 milliards d'euros dans la mobilité électrique, l'hybridation et la numérisation d'ici 2025.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.