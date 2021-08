Volkswagen : L'ID.3 sur le marché chinois dès octobre

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce intensifier son 'e-offensive' en Chine dans le cadre de sa stratégie Accelerate, avec l'arrivée sur le marché de l'ID.3, à compter du 4e trimestre.



'Après l'ID.4 et l'ID.6, nous lançons maintenant l'ID.3 soit la troisième série de modèles entièrement électriques en Chine en seulement six mois. Nous soulignons ainsi notre ambition d'occuper une position de leader sur le marché des véhicules électriques en Chine ainsi qu'en Europe ', a commenté Ralf Brandstätter, directeur général de Volkswagen.



Les clients chinois auront la possibilité de réserver une ID.3 via un système de pré-réservation avant son lancement sur le marché en octobre.



D'ici 2030, Volkswagen a l'intention d'augmenter la part de ses livraisons de véhicules tout électriques en Europe à plus de 70%. En Amérique du Nord et en Chine, la marque vise une part de véhicules électriques de plus de 50%.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.