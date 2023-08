Volkswagen : L'approvisionnement en puces va être réorganisé

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé jeudi une réorganisation de ses activités d'approvisionnement en semi-conducteurs, avec l'adoption d'une nouvelle stratégie dans l'achat de ses composants électroniques.



Au lieu de faire appel aux équipementiers automobiles, comme il en avait l'habitude jusqu'ici, le constructeur allemand compte désormais faire directement l'acquisition de puces auprès des fabricants, notamment pour ce qui concerne les pièces considérées comme les plus stratégiques.



Le groupe explique qu'il s'agit de s'assurer de la fourniture de stocks suffisants sur le long terme, d'éviter de nouvelles difficultés d'approvisionnement et l'apparition de goulots d'étranglement, et de garantir ainsi sa compétitivité technologique.



Alors qu'en 1978, une Porsche 911 ne comprenait que huit semi-conducteurs, un modèle de Skoda Enyaq embarque aujourd'hui quelque 8000 composants électroniques.



Le secteur automobile, qui représente aujourd'hui le cinquième débouché de l'industrie des semi-conducteurs avec un marché de 47 milliards de dollars au total, est appelé à en devenir le troisième client d'ici à 2030 avec des ventes de 147 milliards.



