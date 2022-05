Volkswagen : Investit 10 MdsE en Espagne avec SEAT

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen et SEAT ont annoncé aujourd'hui un investissement de 10 MdsE en faveur de l'e-mobilité en Espagne, soit 'le plus gros investissement industriel jamais réalisé en Espagne ', selon Herbert Diess, directeur général du groupe Volkswagen.



' Cet investissement de 10 milliards d'euros va permettre d'électrifier le deuxième constructeur automobile espagnol et européen, via la création d'une Gigafactory de batteries à Sagunto. Cela permettra la production de véhicules électriques dans les usines de Martorell et de Pampelune et la création d'un écosystème complet de fournisseurs', assure le responsable.



La Gigafactory aura une capacité de production annuelle de 40 GWh, emploiera plus de 3 000 personnes d'ici 2030 et occupera une superficie de 200 hectares. La construction du site débutera au premier trimestre 2023 pour une production attendue en 2026.



La construction de cette usine de batteries s'inscrit dans le cadre du programme 'Future: Fast Forward', qui réunit 62 entreprises nationales et internationales de référence. Ces sociétés se retrouvent également autour du projet dit 'PERTE', un projet stratégique de relance et de transformation économiques autour du véhicule électrique et connecté en Esapgne.



Enfin, le groupe Volkswagen et le groupe Iberdrola ont signé un accord stratégique qui permettra la construction d'une centrale photovoltaïque à Sagunto afin d'alimenter la Gigafactory en énergie verte.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.