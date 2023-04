Volkswagen : Investit 1 MdE dans un site de R&D en Chine

(CercleFinance.com) - Le Groupe Volkswagen annonce consolider sa stratégie de développement dite ' en Chine, pour la Chine '.



Pour ce faire, le groupe compte investir 1 milliard d'euros dans un tout nouveau centre de développement, d'innovation et d'achats ultramoderne dédié aux véhicules électriques intelligents 100 % connectés, qui sera installé dans la ville de Hefei, dans le sud du pays.



Cette décision a été annoncée hier par le Groupe Volkswagen, à l'occasion du Salon Automobile de Shanghai.



Cette nouvelle société, baptisée 100%TechCo, combinera un pôle de recherche et de développement de véhicules et de composants à des activités d'achats.



Le constructeur estime que le lancement de cette structure à l'horizon 2024 devrait permettre de réduire progressivement d'environ 30% les temps de développement des nouveaux produits.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.