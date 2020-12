Volkswagen : Inaugure un centre de R&D en Chine

(CercleFinance.com) - La province d'Anhui va accueillir le nouveau centre de compétence et un hub de mobilité électrique pour le groupe Volkswagen en Chine.



L'inauguration de ce centre, au sein des installations de la société à Hefei aura lieu aujourd'hui.



Dans le même temps, la coentreprise JAC Volkswagen a été rebaptisée Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited.

Avec une participation de 75% dans la joint-venture, Volkswagen va d'ailleurs prendre le contrôle de Volkswagen (Anhui).



Les futurs produits de la société s'appuieront sur la matrice de commande électrique modulaire (MEB) du Groupe et pourraient à terme permettre de capitaliser sur les synergies mondiales.



Le premier véhicule devrait sortir de la chaîne de production de l'Anhui en 2023, estime Volkswagen.



