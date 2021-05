Volkswagen : Hausse de 13.3% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce ' une solide performance financière ' au 1er trimestre, ' certains chiffres clés ayant même dépassé les niveaux d'avant crise, du premier trimestre 2019 ', affirme le constructeur.



A 62,4 MdsE, le groupe enregistre une hausse de 13,3% de son chiffre d'affaires trimestriel, par rapport au 1er trimestre 2020. Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation a ' grimpé en flèche ', passant de 0,9 à 4,8 MdsE, rapporte le groupe, tout comme l'EBIT, passé de 0,6 à 4,4 MdsE.



Par conséquent, le BPA trimestriel se fixe à 6,51 euros (contre 0,84 euro un an plus tôt), un chiffre qui reste toutefois inférieur au consensus.

La trajectoire du groupe est portée par la forte progression trimestrielle des ventes de véhicules (+20,5%), des livraisons (+21,2%) et de la production (+16,1%).



Sur la base de la performance commerciale positive du premier trimestre 2021, le groupe Volkswagen relève ses prévisions quant à l'exercice en cours, anticipant un retour opérationnel sur chiffre d'affaires compris entre 5,5 et 7,0% en 2021 (au lieu de 5 à 6,5% dans la précédente estimation).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.