Volkswagen : En recul après ses résultats de 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Volkswagen recule de plus de 2% à Francfort, après la publication d'un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels en baisse de 12,1% au troisième trimestre 2021 à 2,8 milliards d'euros, reflétant les problèmes d'approvisionnement dans le secteur.



La rentabilité opérationnelle du constructeur automobile allemand s'est ainsi dégradée de 0,5 point en comparaison annuelle, à 4,9%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 4,1% à un peu plus de 56,9 milliards d'euros et des ventes de véhicules en volume en repli de 29,9%.



Revendiquant toutefois un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels solide à fin septembre à 14,2 milliards d'euros, soit une marge de 7,6%, Volkswagen confirme son objectif de rentabilité opérationnelle de 6 à 7,5% pour l'ensemble de 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.