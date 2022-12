Volkswagen : Elli atteint 400 00 points de recharge en Europe

(CercleFinance.com) - Volkswagen (VW) annonce que Elli, sa marque de recharge électrique, a franchi une nouvelle étape en atteignant les 400 000 points de recharge installés en Europe.



Selon VW, Elli exploite donc désormais 'le plus grand réseau de recharge d'Europe', avec plus de 800fournisseurs répartis dans 27pays.



'Au cours des 18 derniers mois, le réseau a doublé de taille avec environ 200 000 nouveaux points de recharge', indique VW qui précise que Elli a notamment signé des accords avec la société énergétique suédoise Vattenfall et le spécialiste néerlandais de la recharge rapide Fastned.



Elli a ajouté environ 24 000 stations Vattenfall en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède, ainsi que 1 000 points de recharge haute puissance (HPC) exploités par Fastned aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en France et en Suisse.





