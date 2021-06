Volkswagen : Dieselgate, le Pr Winterkorn va verser 11,2 ME

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui que son conseil de surveillance a approuvé l'accord passé avec l'ancien président du directoire, le Pr Martin Winterkorn. Celui-ci va ainsi verser au groupe une indemnité de 11,2 ME pour sa responsabilité dans l'affaire dite du 'dieselgate'.



De la même manière, le Conseil de Surveillance a approuvé un accord avec l'ancien membre du Directoire du Groupe et Président du Directoire d'Audi, Rupert Stadler, qui versera quant à lui 4,1 ME.



Ces annonces font suite à la décision du conseil d'administration qui avait décidé en mars de faire valoir ses demandes de dommages-intérêts contre le Pr Winterkorn et Rupert Stadler pour leurs manquements aux obligations de diligence dans le cadre du 'dieselgate'.



Aucun manquement à une obligation de la part d'autres membres du Directoire du Groupe n'a été identifié, précise Volkswagen.



En revanche, l'ancien membre du conseil d'administration d'Audi, le professeur Ulrich Hackenberg, n'est pas parvenu à un accord avec le constructeur. Par conséquent, le conseil de surveillance d'Audi s'apprête à engager des poursuites judiciaires contre lui, annonce Volkswagen.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.