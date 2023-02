Volkswagen : Dévoile de nouvelles versions de l'Atlas aux USA

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que sa division 'Amérique' a dévoilé aujourd'hui les nouveaux Atlas et Atlas Cross Sport 2024, à l'occasion du Salon de l'auto de Chicago.



Selon le constructeur, ces véhicules'rafraîchis' offrent une technologie 'plus avancée', des conceptions et des matériaux intérieurs 'améliorés' et un groupe motopropulseur 'plus dynamique'.



'L'Atlas a été la première Volkswagen moderne dessinée, conçue, et produite spécifiquement pour les acheteurs américains. Et depuis ses débuts, ce véhicule est devenu un modèle phare dans le pays', souligne Pablo Di Si, le directeur général de Volkswagen of America.



L'Atlas et l'Atlas Cross Sport rafraîchis comptent capitaliser sur ce succès. Parmi les nouveautés ? Eclairage d'ambiance disponible avec 30 choix de couleurs, volant chauffant avec palettes de changement de vitesse, climatisation automatique ou encore commande vocale... la technologie améliorée de l'Atlas et de l'Atlas Cross Sport actualisés offre une expérience 'plus connectée', insiste Volkswagen.



A ce titre, l'écran d'info-divertissement flottant de 12 pouces constitue un point central élégant dans le cockpit redessiné, ajoute VW.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.