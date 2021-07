Volkswagen : Des navires au GNL pour expédier les véhicules

(CercleFinance.com) - Volkswagen assure être le premier constructeur automobile à faire transporter ses nouveaux véhicules à l'étranger à l'aide de navires à GNL (gaz naturel liqufié) à faibles émissions.



Après l'entrée en service de deux premiers transporteurs de GNL en 2020, Volkswagen Group Logistics a commandé quatre autres navires pouvant être alimentés au gaz liquide respectueux de l'environnement.



Ils devraient parcourir les océans du monde d'ici la fin de 2023, desservant la route nord-américaine entre Emden en Allemagne et Veracruz au Mexique. Au retour, les bâtiments transporteront de nouveaux véhicules à destination de l'Europe. Bientôt, six des neuf porte-voitures traversant l'Atlantique Nord pour Volkswagen seront propulsés au GNL, assure le constructeur.



'La flotte de navires à GNL utilisée par Logistics participe grandement à l'objectif de neutralité carbone nette de Volkswagen d'ici 2050 ', précise en substance Simon Motter, responsable de la logistique du groupe Volkswagen.



Chaque année, Volkswagen Group Logistics organise quelque 7 700 départs de navires dans le monde et le groupe expédie 2,8 millions de voitures neuves chaque année.



