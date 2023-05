Volkswagen : Cède les parts de ses filiales en Russie

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir finalisé la vente de ses parts dans Volkswagen Group Rus LLC, y compris ses filiales locales (Volkswagen Components and Services LLC, Scania Leasing LLC, Scania Finance LLC, Scania Insurance LLC) à Art-Finance LLC, une structure soutenue par le concessionnaire russe Avilon .



Avec l'enregistrement de la transaction, la propriété des actions du capital autorisé de Volkswagen Group Rus LLC et de ses filiales est transférée des vendeurs à l'acheteur.



Le nouveau propriétaire acquerra toutes les actions des filiales russes.

L'accord a été approuvé par les autorités gouvernementales russes. La transaction comprend les installations de production à Kaluga, la structure d'importation (distribution et après-vente) et les activités d'entreposage et de services financiers avec tous ses employés associés.



