Volkswagen : Bond des ventes mondiales en mars

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group a fait état vendredi d'une hausse de 53% de ses ventes en volume au mois de mars, à la faveur d'un bond de ses immatriculations sur tous ses grands marchés.



Le géant automobile allemand dit avoir livré 955.500 véhicules le mois dernier, contre 623.000 un an plus tôt, un chiffre qui reflétait les effets de la pandémie de coronavirus.



La marque Volkswagen a tout particulièrement tiré son épingle du jeu, affichant une hausse de 56% de ses ventes le mois dernier, tandis qu'Audi (+64%) et Porsche (+51%) ont également fait preuve de dynamisme.



En Chine, désormais le premier marché du groupe, les ventes ont grimpé de 64%, tandis qu'elles se sont envolées de près de 82% en Amérique du Nord.



En Europe, les ventes du groupe ont progressé de plus de 43%.



Sur les trois premiers mois de l'année, Volkswagen Group fait état de ventes en hausse de 21% à 2.431.900 véhicules.



L'action VW affiche actuellement des gains de près de 2% à la Bourse de Francfort.



