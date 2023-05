Volkswagen : Bond de 39,4% des ventes en avril avec la Chine

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales du groupe Volkswagen ont bondi de 39,4% en avril, à la faveur de la reprise de la demande en Chine, qui redevient ainsi le premier marché mondial du groupe automobile allemand.



Le constructeur a fait état ce matin de 720.200 livraisons au total le mois dernier, contre 516.500 un an plus tôt.



Ses ventes en Chine se sont envolées de 79% à 255.700 unités, tandis que celles en Europe ont augmenté de 28,7% à 254.700, avec également une progression de 7,9% en Amérique du Nord.



Au niveau des marques, la performance la plus notable revient à Audi, dont les ventes ont bondi de 79% à 147.700 voitures en avril, devant la marque Volkswagen elle-même, qui affiche une hausse de 42,9% à 374.500.



