Volkswagen : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Volkswagen s'adjuge plus de 5% à Francfort, aidé par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 140 euros, au lendemain du retrait par le constructeur automobile allemand de ses objectifs 2020.



Le broker voit une bonne chance que de nouveaux objectifs soient présentés avec les résultats définitifs du premier trimestre, le 29 avril, et note que le résultat sous-jacent a été impacté 'moins que prévu' sur les trois premiers mois de l'année.



UBS pointe aussi une consommation de trésorerie 'limitée' à 2,5 milliards d'euros sur la période écoulée. 'Nous nous attendons à ce que le deuxième trimestre marque le point bas pour les résultats et la consommation de trésorerie', poursuit-il.



