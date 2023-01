Volkswagen : Baisse de 7% des ventes du groupe en 2022

(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé jeudi que les ventes du groupe avaient baissé de 7% l'an dernier, la forte demande en Asie Pacifique n'ayant pas permis de compenser à elle seule la baisse des livraisons dans toutes les autres régions du monde.



Le géant automobile allemand précise que ses ventes mondiales ont totalisé 8,26 millions de véhicules en 2022, à comparer avec 8,88 millions d'unités livrées en 2021.



Ce repli a surtout été alimenté par l'Europe de l'Ouest (-5,2%) et la Chine (-3,6%), désormais le premier marché du groupe de Wolfsburg.



En termes de marques, toutes les griffes du groupe ont affiché des ventes en baisse l'an dernier, à l'exception des branches de luxe Lamborghini/Bentley (+5,8%) et Porsche (+2,6%).



La division de poids lourds Traton a elle aussi vu ses livraisons progresser en 2022 (+12,1%), mais uniquement grâce à la vigueur des ventes de la marque américaine de camions Navistar (+174%).



