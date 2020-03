Volkswagen : Année 2020 'très difficile' attendue

(CercleFinance.com) - Volkswagen cède 0,5% à Francfort, alors que le constructeur automobile allemand indique s'attendre à une année 2020 'très difficile' à l'occasion de la publication de ses résultats pour 2019, qu'il qualifie par contre d'année 'très réussie'.



'La pandémie de coronavirus nous pose des défis opérationnels et financiers inconnus', prévient son président Herbert Diess, pour qui il est donc pratiquement impossible de faire des prévisions fiables, étant donnée l'incertitude sur l'ampleur et la durée de la crise.



Sur l'année écoulée, Volkswagen revendique une croissance de 4,5% du chiffre d'affaires pour sa marque de voitures passagers, à 88,4 milliards d'euros, ainsi qu'un profit opérationnel hors exceptionnel de 3,8 milliards, contre 3,3 milliards en 2018.



