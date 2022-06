Volkswagen : Ajuste son organisation sur le marché chinois

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce réaligner le modèle de gestion de son organisation en Chine afin de renforcer encore sa position de leader sur le marché de l'automobile.



L'élément central du réalignement est un conseil d'administration régional pour la Chine dirigé par Ralf Brandstätter qui prendra toutes les décisions importantes dans la région sur une base inter-marques et en étroite collaboration avec les coentreprises.



Le constructeur prévoit aussi de mutualiser plus étroitement les ressources techniques et les capacités de ses marques pour accélérer significativement le rythme de développement des technologies innovantes et des services numériques ' en Chine, pour la Chine '.



Dans ce contexte, la société a nommé Marcus Hafkemeyer, actuellement Executive Strategy Advisor chez Huawei Automotive à Shanghai, au poste de Chief Technology Officer de Volkswagen Group China, à compter du 1er août.



Par ailleurs, Stefan Mecha, actuellement directeur général de Volkswagen Group Rus, a été nommé nouveau directeur général de la marque Volkswagen Voitures particulières et responsable des ventes du groupe en Chine, à compter du 1er août.





