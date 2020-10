Volkswagen : Adopte les systèmes NXP de gestion de batterie

(CercleFinance.com) - NXP, l'un des plus grands fabricants de puces électroniques d'Europe, a annoncé mardi une collaboration avec Volkswagen concernant l'électronique de ses véhicules électriques.



Volkswagen va intégrer les systèmes de gestion de batterie de NXP afin d'augmenter l'autonomie des véhicules et prolonger la durée de vie de la batterie.



Cette collaboration intervient alors que Volkswagen prévoit de lancer jusqu'à 75 modèles de véhicules entièrement électriques d'ici à 2029, précise NXP.





