Volkswagen : Acquisition dans les logiciels de caméra

(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé mardi que Car.Software Org, son activité de logiciels, avait fait l'acquisition de la filiale de logiciels de prises de vue de l'équipementier automobile allemand Hella.



Avec cette opération, VW dit vouloir étendre ses compétences dans le domaine du traitement de l'image et pousser plus en avant ses projets dans le développement de fonctionnalités de conduite automatisée.



Près de la moitié des effectifs de Hella Aglaia rejoindront ses équipes dans le cadre de la transaction, qui devrait être finalisée en début d'année prochaine.



