Volkswagen : Accord stratégique dans les puces avec onsemi

(CercleFinance.com) - Le fabricant de puces américain onsemi a annoncé mercredi la signature d'un accord stratégique avec Volkswagen, auquel il va fournir des modules de puissance et des semi-conducteurs destinés à ses véhicules électriques.



Le groupe de Phoenix (Arizona) précise que ses composants en carbure de silicium viendront équiper la plateforme de prochaine génération du constructeur automobile allemand, en particulier ses convertisseurs de traction avant et arrière.



Dans un communiqué, onsemi rappelle qu'il fournit déjà de nombreux composants à VW, dont transistors, des capteurs d'image et des circuits intégrés de gestion de l'alimentation à partir de ses 19 sites de production.



