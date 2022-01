Volkswagen : Accord avec Bosch dans la conduite automatisée

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile allemand Robert Bosch a annoncé mardi la signature d'un partenariat 'tendu avec Cariad, la filiale de logiciels automobiles du groupe Volkswagen.



Aux termes de cette collaboration, plus de 1000 salariés issus des deux groupes travailleront ensemble sur des projets d'ingénierie dans le domaine de la conduite automatisée.



Bosch et Cariad disent vouloir se concentrer sur le développement de logiciels permettant une détection de proximité à 360 degrés, grâce entre autres au recours à l'intelligence artificielle.



Le partenariat consiste à s'intéresser en particulier aux 'corner cases', ces accidents de la route très rares souvent difficiles à appréhender pour des systèmes numériques.



Les premières fonctionnalités issues de l'accord devraient être installées à bord des véhicules à partir de 2023.



