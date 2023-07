Volkswagen : +48% de ventes dans l'électrique au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annonce ce matin avoir augmenté ses livraisons de véhicules tout électriques (BEV) de 48% en glissement annuel pour atteindre 321 600 véhicules au premier semestre.



La part de BEV dans le total des livraisons est passée à 7,4 %, contre 5,6 % au cours des six premiers mois de l'année précédente.



En Europe, le groupe a notamment enregistré une croissance des ventes de 68%, atteignant 217 100 BEV.



En revanche, en Chine, les livraisons ont été inférieures d'environ 2 % au niveau de l'année précédente à 62 400 BEV dans un environnement de marché particulièrement concurrentiel.



La marque Volkswagen Véhicules Particuliers a livré 164 800 véhicules à fin juin, soit un peu plus de la moitié de tous les BEV du Groupe.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.