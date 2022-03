Volkswagen : 3 modèles obtiennent 5 étoiles au test Euro NCAP

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que ses nouveaux modèles ID.5, Polo et Taigo ont chacun obtenu le score le plus élevé possible, soit 5 étoiles, dans le test de sécurité Euro NCAP (European New Car Assessment Program).



Les trois modèles Volkswagen ont obtenu de très bons scores surtout dans la catégorie ' Protection des occupants adultes ', avec un score de 93% pour l'ID.5 et 94% pour Polo et Taigo.



L'évaluation est basée sur des facteurs tels que les tests d'impact frontal, d'impact latéral et de coup de fouet cervical.



