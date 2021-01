Volkswage : La production l'ID.3 électrique débute à Dresde

(CercleFinance.com) - La Fabrique de Verre (The Transparent Factory) de Volkswagen, à Dresde (Allemagne) vient de débuter la production en série de l'ID.3 entièrement électrique, devant de fait le 2e site de production du véhicule.



'Ce faisant, nous réaffirmons nos ambitions de jouer un rôle de leader mondial de la mobilité électrique', assure Thomas Ulbrich, membre du comité de direction chargé de la mobilité électrique chez Volkswagen.



À l'avenir, beaucoup plus de véhicules seront remis aux clients dans La Fabrique de Verre , assure le constructeur. Les livraisons pourraient ainsi passer de 1301 en 2019 et 3296 en 2020 à plus de 5000 véhicules en 2021. L'objectif est d'environ 9700 livraisons par an d'ici 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.