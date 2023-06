Vodafone : Vers une fusion avec Three au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Vodafone et CKHGT, filiale de CK Hutchison, annoncent avoir conclu des accords contraignants relatifs à une combinaison de leurs activités de télécommunications au Royaume-Uni, respectivement Vodafone UK et Three UK.



Cette nouvelle coentreprise, dont Vodafone détiendra 51% du capital et CKHGT, 49%, 'atteindra plus de 99% de la population britannique grâce à un réseau autonome 5G, offrant aux clients jusqu'à six fois plus de vitesses de données moyennes d'ici 2034'.



L'entreprise combinée investira 11 milliards de livres sterling au Royaume-Uni sur dix ans pour créer l'un des réseaux 5G autonomes les plus avancés d'Europe, en soutien aux objectifs du gouvernement britannique.



La fusion créera un troisième opérateur d'envergure dans le pays et devrait entraîner des gains d'efficience substantiels. Elle devrait être conclue avant la fin de 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.



