Vodafone : Un 'hub' sous-marin va être construit à Gênes

(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé mercredi qu'il allait construire avec le gestionnaire américain de centres de données Equinix une plateforme numérique sous-marine dans le ville de Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie.



Le 'hub', baptisé 'GN1', servira de point d'ancrage en Europe pour le projet de câble sous-marin '2Africa' qui doit relier à compter de 2023 ou 2024 une vingtaine de pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe.



Le projet - porté par des groupes tels que China Mobile, Facebook, Orange et Vodafone - s'annonce l'un des câbles sous-marins les plus importants au monde avec une longueur prévue de 37.000 km.



