Vodafone : Réitère ses objectifs pour 2024

(CercleFinance.com) - Vodafone publie un chiffre d'affaires de 10,74 milliards d'euros au titre du 1er trimestre de son exercice fiscal 2024, en hausse organique de 3,7% et en recul de 4,8% en données publiées, par rapport à la même période un an plus tôt.



'Alors que nous progressons dans nos plans de transformation, nous avons réalisé une meilleure performance des revenus de service sur presque tous nos marchés', indique l'opérateur britannique de téléphonie mobile.



Pour 2024, Vodafone réitère son objectif d'EBITDAaL ajusté d'environ 13,3milliards d'euros et de flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 3,3milliards d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.