Vodafone : Perte nette de 1,9 MdE au premier semestre

(CercleFinance.com) - Reflétant les conséquences de la crise du coronavirus sur l'économie mondiale, Vodafone a annoncé ce matin une perte de près de deux milliards d'euros pour le premier semestre.



Le deuxième opérateur mondial de téléphonie mobile a déclaré que sa perte nette a atteint 1,9 milliard d'euros au cours du premier semestre, ce qui est loin du bénéfice de plus de 1,5 milliard d'euros enregistré à la même période l'année dernière.



Le géant des télécommunications a déclaré que la pandémie de Covid-19 et la chute des revenus qui en a résulté - par l'effondrement des voyages internationaux - a frappé ses résultats, avec une baisse des revenus de plus de 2 % au cours des six mois précédant le 30 septembre.



Cependant, la société a estimé que ses performances au cours du premier semestre étaient 'résistantes' et a déclaré qu'elle continuait à observer une 'bonne dynamique commerciale' dans l'ensemble du groupe. A noter qu'elle a récemment lancé la 5G dans 127 villes sur neuf marchés européens.



Pour l'année fiscale en cours, Vodafone a réaffirmé ses prévisions de cash-flow libre d'au moins cinq milliards d'euros, hors frais de restructuration.



La société a également déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice d'exploitation (EBITDA ajusté) pour l'ensemble de l'année, compris entre 14,4 et 14,6 milliards d'euros.



