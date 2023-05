Vodafone : Partenariat stratégique conclu avec e&

(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec Emirates Telecommunications (e&) en vue de rapprocher leurs activités dans certains métiers.



Dans les services aux entreprises, les deux groupes disent étudier la possibilité de proposer des offres conjointes à des multinationales et des administrations publiques, dans des domaines tels que la cybersécurité, les réseaux privés et l'Internet des objets (IoT).



Pour ce qui concerne l'approvisionnement, Vodafone et e& prévoient de partager leurs meilleures pratiques, voire mettre en place une structure d'achat en commun.



Les deux partenaires comptent par ailleurs définir une feuille de route en matière de technologie, notamment pour ce qui concerne l'évolution et l'adoption des réseaux OpenRAN.



Aux termes de l'accord, le directeur général d'e& rejoindra le conseil d'administration de Vodafone aussi longtemps qu'e& maintiendra sa participation de 14,6% au sein de l'opérateur télécoms britannique.



