Vodafone : Les promesses de la technologie PON, avec Nokia

(CercleFinance.com) - Vodafone et Nokia annoncent avoir testé avec succès une nouvelle technologie de réseau optique passif (PON) capable de fournir des vitesses allant jusqu'à 100 gigabits par seconde (Gb/s) sur une seule longueur d'onde.



L'essai, qui a eu lieu dans le laboratoire Eschborn de Vodafone en Allemagne la semaine dernière, est le dernier jalon d'une collaboration de longue date entre Vodafone et Nokia pour accélérer le potentiel du haut débit par fibre.



Alors que la demande de connectivité haut débit continue de croître de manière exponentielle, cet essai va permettre de mieux évaluer et exploiter la nouvelle technologie PON, assure Nokia dans son communiqué.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.