Vodafone : Le titre monte après un solide troisième trimestre

(CercleFinance.com) - Vodafone a fait état mercredi d'un niveau de croissance 'solide' au titre de son troisième trimestre, ressorti en ligne avec ses prévisions, et s'est dit bien parti pour atteindre ses objectifs annuels.



Suite à cette publication, le titre prenait 2,8% dans la matinée en Bourse de Londres, soit l'une des plus fortes hausses de l'indice de référence des valeurs britanniques, le FTSE 100.



L'opérateur mobile a annoncé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% à près de 11,7 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre, clos fin décembre, une progression qui reflète selon lui de bonnes performances en Europe et en Afrique.



Le groupe a réaffirmé par ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, tablant toujours sur un résultat opérationnel ajusté (Ebitda AL) entre 15,2 et 15,4 milliards d'euros à l'issue de l'exercice.



Son cash-flow libre devrait, lui, ressortir à au moins 5,3 milliards d'euros sur l'exercice.



