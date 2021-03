Vodafone : Le prix d'introduction de Vantage est connu

(CercleFinance.com) - Vodafone a fixé mardi une fourchette de prix située entre 22,5 et 29 euros par action pour l'introduction en Bourse de sa filiale Vantage Towers, un prix qui devrait valoriser son activité d'antennes et de mâts de télécommunications entre 11,4 et 14,7 milliards d'euros.



Dans un communiqué, le géant britannique de la téléphonie mobile indique que les fonds d'investissement Digital Colony et RRJ se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'opération à hauteur de 950 millions d'euros.



L'offre, qui devrait se monter autour de deux milliards d'euros au total, pourrait atteindre 2,8 milliards d'euros en cas de l'exercice de l'option de surallocation, précise Vodafone.



La première cotation de Vantage Towers à la Bourse de Francfort est attendue autour du jeudi 18 mars.



