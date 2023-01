Vodafone : Le patron en Italie promu directeur commercial

(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé jeudi avoir promu Aldo Bisio, le patron de sa filiale en Italie, au poste de directeur commercial au niveau du groupe, avec prise d'effet immédiate.



L'opérateur britannique de téléphonie mobile précise qu'Aldo Bisio, qui avait pris la direction de sa branche italienne en janvier 2014 et qui siégeait déjà au comité exécutif du groupe, conservera ses fonctions de directeur général de Vodafone Italy.



Vodafone a également annoncé ce matin que Colman Deegan, le directeur général de Vodafone Espagne, avait décidé de quitter ses fonctions en date du 31 mars prochain.



En attendant la nomination de son successeur, la branche espagnole rejoindra le périmètre du pôle européen du groupe, sous la responsabilité du directeur général de l'ensemble, Serpil Timuray.



Suite à toutes ces annonces, l'action Vodafone grimpait de plus de 3% jeudi matin à la Bourse de Londres.



