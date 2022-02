Vodafone : Le 'cloud' natif d'Oracle retenu pour la 5G

(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé lundi avoir sélectionné la technologie de 'cloud' natif d'Oracle pour orchestrer son réseau 5G 'standalone' au Royaume-Uni.



L'opérateur mobile britannique dit avoir retenu le service d'infrastructure 'cloud' de l'éditeur de logiciels américain répondant à la norme de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).



Avec ce choix, Vodafone compte accélérer ses prises de décisions et déployer de nouveaux services plus rapidement, que ce soit dans les appels holographiques ou le streaming de jeux vidéo.



La 5G doit également permettre de télécharger des films à des vitesses quatre fois plus rapides que la 4G.



A la fin du mois de juin 2021, Vodafone proposait la 5G dans 364 zones d'Europe, à savoir 124 localisations en Grande-Bretagne et 240 en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Irlande.



