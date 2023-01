Vodafone : La cession de la filiale hongroise est conclue

(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue la vente de sa division hongroise dans le cadre d'une transaction en numéraire de 1,7 milliards de dollars.



Le groupe de téléphonie britannique précise que l'ensemble du capital de sa filiale Vodafone Hungary va être repris par le groupe technologique hongrois 4iG et Corvinus, une société holding d'Etat hongroise.



L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Budapest de constituer un champion 'national' du secteur, proposant à la fois des services de télécommunications fixes et de téléphonie mobile.



La finalisation de la cession, qui avait fait l'objet d'un accord de principe au mois d'août dernier, est prévue d'ici à la fin du mois.



Vodafone explique qu'il prévoit d'utiliser le produit de la transaction afin d'accélérer son processus de désendettement.



