Vodafone : La CE donne son feu vert aux pylônes italiens

(CercleFinance.com) - La Commission européenne dit avoir autorisé le projet de rapprochement des activités de pylônes de télécommunications de Telecom Italia et de Vodafone en Italie.



L'exécutif européen précise toutefois que l'autorisation est subordonnée au respect d'une série d'engagements de la part de Telecom Italia et Vodafone, qui devront consentir à louer des espaces sur ces antennes.



Leur société en commun - baptisée 'INWIT' - devra en effet mettre à disposition, à des conditions 'raisonnables et non discriminatoires', des espaces libres sur 4000 pylônes dans des municipalités italiennes de plus de 35.000 habitants, sur lesquels des opérateurs télécoms pourront installer et utiliser le matériel leur permettant de fournir des services de mobiles et fixes, souligne Bruxelles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer