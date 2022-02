Vodafone : L'offre d'iliad repoussée en Italie

(CercleFinance.com) - Le titre Vodafone cède du terrain vendredi à la Bourse de Londres après que le géant britannique des télécoms a rejeté une offre d'achat du français iliad sur sa filiale italienne.



Vers 9h30 (heure de Londres), l'action de l'opérateur mobile cède 0,2%, un repli en ligne avec le l'indice européen du secteur (STOXX Europe 600 Telecommunications) qui baisse lui aussi de 0,2%.



Dans un bref communiqué publié hier soir, iliad indique que Vodafone a repoussé son offre '100% cash' de 11,25 milliards d'euros sur Vodafone Italia, qui faisait pourtant apparaître selon lui une prime 'très élevée'.



Les analystes d'AlphaValue prévenaient dès hier que l'offre d'iliad n'avait que peu de chances d'aboutir.



'La proposition de rachat est formulée à un prix qui n'est pas très élevé', estimait le bureau de recherche indépendant dans sa note.



'Nous pensons que Vodafone n'est pas particulièrement disposé à se séparer de ces actifs, ce qui signifie que l'offre n'est pas suffisante pour faire pencher la balance du bon côté', selon le cabinet parisien.



'Xavier Niel va donc devoir payer davantage pour remporter la partie', conclut AlphaValue.



Dans son communiqué, iliad assure désormais vouloir poursuivre son développement en Italie en tant qu'entité indépendante, notamment par le biais du lancement de sa nouvelle offre fixe à haut débit.



En trois ans et demi de présence dans le pays, l'opérateur dit avoir séduit plus de 8,5 millions d'abonnés mobiles.



