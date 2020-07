Vodafone : Introduction en Bourse à venir pour Vantage Towers

(CercleFinance.com) - Vodafone annonce ce vendredi prévoir d'inscrire son unité d'infrastructure de tours à la Bourse de Francfort, une opération prévue pour le début de 2021.



Vantage Towers - le plus grand fournisseur de services mobiles et fixes d'Europe - permettra de dégager une valeur supplémentaire pour les actionnaires grâce à l'introduction en bourse, selon Nick Read, CEO de Vodafone. Basée à Düsseldorf, Vantage possède 68.000 sites sur neuf marchés, avec des participations de contrôle dans huit pays (Allemagne, Espagne, Grèce, Portugal, République tchèque, Roumanie, Hongrie et Irlande).



Parallèlement à cette annonce, Vodafone a annoncé une hausse globale de 1,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une performance 'résiliente' en Allemagne. Cependant, en supprimant les effets de change et les acquisitions, le plus grand opérateur de téléphonie mobile au monde a déclaré que les revenus des services en organique avaient baissé de 1,3% au cours des trois mois précédant le 30 juin.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.