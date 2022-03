Vodafone : Essai réussi sur le découpage 5G avec Ericsson

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir terminé avec succès le premier essai de découpage de réseau 5G autonome (SA) au Royaume-Uni, avec Vodafone, dans le cadre d'une démonstration en laboratoire.



' Le découpage du réseau est une avancée extrêmement précieuse. En segmentant notre réseau et en personnalisant différentes tranches pour différentes exigences, nous pouvons donner vie à de nouvelles idées qui seraient impossibles autrement', a commenté Andrea Dona, Chief Network Officer chez Vodafone UK.



L'idée est en effet de pouvoir créer une connectivité 5G à la demande et des performances dédiées pour les clients particuliers et professionnels.



Dans le cadre de cet essai, la tranche de réseau a été configurée pour fournir une faible latence et une bande passante élevée. Ainsi, le processus allant de la passation d'une commande à la création de la tranche de réseau pour transporter le trafic réseau en direct n'a pris que 30 minutes, précise Ericsson.



