Vodafone : En négociations pour une fusion au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Vodafone gagne 2% à Londres alors que, réagissant à des articles de presse, l'opérateur télécoms a confirmé être en pourparlers au sujet d'une éventuelle combinaison de ses activités au Royaume Uni avec three UK, filiale de CK Hutchison Holdings Limited.



'En combinant nos activités, Vodafone UK et Three UK gagneront la taille nécessaire pour être en mesure d'accélérer le déploiement de la 5G complète au Royaume-Uni et d'étendre la connectivité haut débit aux communautés rurales et aux petites entreprises', explique-t-il.



Par la transaction envisagée, Vodafone détiendrait 51% du nouvel ensemble et CK Hutchison, les 49% restants. Aucune contrepartie en espèces ne sera payée. Il ne peut y avoir aucune certitude que toute transaction sera finalement convenue.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.