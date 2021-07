Vodafone : Déploie une solution de détection des anomalies

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui avoir développé un produit d'apprentissage automatique avec Vodafone, destiné à détecter et corriger rapidement les anomalies du réseau, avant même qu'elles n'affectent les clients.



Fonctionnant sur Google Cloud, cet outil est actuellement en cours de déploiement sur le réseau paneuropéen de Vodafone.



Le spécialiste des télécoms britannique s'attend d'ailleurs à ce qu'environ 80% de ses problèmes de réseau mobile et autres anomalies soient automatiquement détectés et résolus à l'aide de cet outil.



Après un déploiement initial en Italie sur plus de 60 000 cellules 4G, Vodafone étendra le service à tous ses marchés européens d'ici début 2022.



A terme, le service devrait être déployé sur les réseaux 5G de Vodafone.



