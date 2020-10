Vodafone : Collaboration stratégique avec BNL Gruppo

(CercleFinance.com) - BNL Gruppo BNP Paribas, l'une des plus grandes banques italiennes, et Vodafone Business, une société de communication technologique, annoncent aujourd'hui leur ' collaboration stratégique ' pour la transformation numérique du service client et des méthodes de travail des employés de BNL.



Dans un plan quinquennal, Vodafone Business commencera à fournir à BNL une connectivité voix et données mobile, permettant au personnel de travailler de manière flexible et aux clients d'interagir avec eux à distance et efficacement.



La coopération fera aussi progressivement la part belle aux nouvelles technologies, dont la 5G, un élément central de l'infrastructure réseau de BNL.





