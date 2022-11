Vodafone : CA en hausse de 2% sur six mois

(CercleFinance.com) - Vodafone publie un chiffre d'affaires de 22,9 milliards d'euros au titre du premier semestre de son exercice 2023, en hausse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation progresse de 12% pour s'établir à 2,9 milliards d'euros.

L'EBITDAaL ajusté s'établit à 7,2 milliards d'euros, en recul organique de 2,6%.

Dans ce contexte, le BPA ajusté ressort à 6,02c, contre 4,90c un an plus tôt.



' Dans un contexte macroéconomique difficile, nous livrons cette année une performance résiliente, en faisant de bons progrès sur nos priorités opérationnelles et de portefeuille', commente Nick Read, directeur général du groupe.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023, Vodafone anticipe un EBITDaL ajusté compris entre 15 et 15,2 milliards d'euros.



