Vodafone : Bien orienté avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Vodafone gagne 2% avec le soutien d'un relèvement d'opinion par Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 140 à 142 pence, au lendemain de l'annonce de pourparlers en vue d'une fusion des activités au Royaume Uni avec three UK.



Outre le potentiel que recèle son objectif de cours, le bureau d'études met en avant de possibles dividendes en cas de cession de titres Vantage Towers (sept milliards d'euros) et le potentiel de voir d'autres projets de cession à moyen terme (Italie, Vodacom).



Par ailleurs, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vodafone avec un objectif de cours maintenu à 143 pence, estimant qu'un 'accord au Royaume Uni pourrait générer des synergies notables mais ne pas conduire à un désendettement'.



