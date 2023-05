Vodacom : Un CA en hausse de 16% à 119,2 milliards de rands

(CercleFinance.com) - Le groupe Vodacom, filiale de Vodafone, a présenté ses résultats préliminaires pour l'exercice clos le 31 mars 2023. Le chiffre d'affaires du Groupe est de 119,2 milliards de rands, en hausse de 16,0 %, impacté positivement par l'acquisition de Vodafone Egypt et la dépréciation du rand.



La croissance du chiffre d'affaires des services du groupe est en hausse de 17,2% ou 7,2% si l'on exclut Vodafone Egypt, soutenue par le chiffre d'affaires des services de données et des services financiers.



Le chiffre d'affaires des services financiers a augmenté de 29,2 % pour atteindre 9,9 milliards de rands, contribuant ainsi à hauteur de 10,5 % au chiffre d'affaires des services du groupe.



La croissance de l'EBITDA du groupe est de 13,2 % ou 6,0 % si l'on exclut Vodafone Egypt, ce qui reflète une nette amélioration de la rentabilité au second semestre.



Le flux de trésorerie disponible est en hausse de 18,3 %.



Shameel Joosub, directeur général du groupe Vodacom, a commenté : 'Pour l'avenir, l'environnement opérationnel auquel nous sommes confrontés exige une concentration sans faille. Nous continuons à nous assurer que nous avons mis en place les mesures adéquates pour aider à atténuer les impacts des risques macroéconomiques mondiaux.'



